Khedira dà il benvenuto: «Emre Can alla Juventus colpo importante»

Dal ritiro della Germania, Khedira dà il benvenuto alla Juventus al suo connazionale Emre Can, da ieri ufficialmente bianconero

Emre Can è un nuovo calciatore della Juventus. Il tedesco ha lasciato il Liverpool alla fine del suo contratto e si è unito ai bianconeri. Si tratta di un gran colpo, in pratica durato più di sei mesi. Da gennaio lo Juve lo stava cercando e ha chiuso solamente negli ultimi giorni, da ieri è ufficiale. Grande gioia per Sami Khedira, suo connazionale e prossimo compagno: «Sono contento che sia arrivato, conosco bene Emre Can e sono felice. Si tratta di un acquisto importante e da noi si troverà bene, è la scelta giusta. Io resto alla Juventus, qui sto bene».

Si era vociferato di un addio per Khedira in direzione MLS, ma verosimilmente rimarrà ancora un anno alla Juve e si farà una stagione spalla a spalla con Emre Can. I due avrebbero potuto condividere l’esperienza al Mondiale ma Can si è fatto male ed è rientrato solo per gli ultimissimi scampoli di stagione, quindi la Germania non lo ha chiamato. La stessa Germania subissata dalle critiche, a cui Khedira, a La Gazzetta dello Sport, risponde così: «Dobbiamo migliorare tutti e cambiare rispetto alla partita col Messico. Siamo convinti di poterci rialzare».