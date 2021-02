Kjaer: «Abbiamo parlato con i tifosi ieri e oggi. Servirà grande concentrazione»

Intervistato dai microfoni di Milan TV prima del derby, Simo Kjaer ha parlato prima del match contro l’Inter. Le sue parole

«Arriviamo bene. Stiamo bene e abbiamo grande voglia di fare bene».

Sui tifosi: «Abbiamo parlato un po’ con loro ieri a Milanello. E’ una gara molto importante. Li abbiamo fuori dallo stadio anche oggi, è stata una bella immagine».

Sui derby: «I derby sono sempre partite diverse, ci sono tante cose in ballo. Sappiamo quello che dobbiamo fare in campo. Servirà grande concentrazione».

Le parole di Kjaer a DAZN:

«Abbiamo parlato un po’ ieri di come sarebbe stato se oggi ci fosse stato lo stadio pieno. Ho letto che è da molti anni che non c’è un derby così in alto in classifica, ci mancheranno i tifosi ma gli abbiamo incontrati ora. E’ stata un’emozione speciale e ci hanno fatto capire che non sarà una partita normale. Faremo in modo di accontentarli».