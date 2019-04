Klopp, dubbi sulla Juventus: «Bisogna vederla in Europa senza Ronaldo»

Il tecnico del Liverpool, Jurgen Klopp, lancia una frecciata ai rivali della Juventus: «In Italia sembra impressionante, ma…»

Fra le squadre in lizza per la conquista della Champions League ci sono anche il Liverpool e la Juventus. Il tecnico dei Reds, Jurgen Klopp, ha parlato degli avversari della squadra inglese e ha lanciato qualche dubbio sulla reale forza dei bianconeri: «La Juventus in Italia sembra impressionante, – ha premesso l’allenatore tedesco – ma bisogna vedere come andranno le cose in Europa senza Cristiano Ronaldo»

Quindi un giudizio sulle altre contendenti: « Il Barcellona ha avuto qualche problema contro il Villarreal, ma rimane una squadra eccezionale. – ha sottolineato Klopp – Il Manchester City di Guardiola? È la miglior squadra al mondo».