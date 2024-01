Klopp: «Dopo il Liverpool non allenerò più nessun club inglese»

Jurgen Klopp, allenatore del Liverpool, ha parlato in conferenza stampa dopo aver annunciato il suo addio a fine stagione

PAROLE – «Il Liverpool ha bisogno di un allenatore al top del suo gioco, al top del suo livello e non posso essere lui. Lo realizzi quando non sei più un giovane coniglio e non riesci a saltare in alto come facevi prima. Non ci ho pensato appositamente, è solo successo. Risponderò a 500 mila domande oggi, se volete, ma è così fino alla fine della stagione. Abbiamo così tante cose da fare, sono chiaramente immerso qui.

Futuro? No club e niente nazionale per l’anno prossimo, nessun altro club inglese per sempre, posso prometterlo. Anche se non avessi niente da mangiare, non succederà. Ma non capiterà di non avere da mangiare, grazie al Liverpool. Se posso cambiare idea? No, assolutamente. Anche se non dovessimo vincere niente, ci ho pensato in maniera corretta. È indipendente da ogni risultato di questa stagione. La cosa buona è che ci sono delle ottime basi per questa squadra. Ed è per questo che è un buon momento per avere qualcun altro».