Jurgen Klopp ha parlato in conferenza stampa in vista della finale della Coppa del mondo per Club. Ecco le parole del tecnico dei Reds.

«Il Flamengo è stato mandato qui con l’ordine di vincere e tornare in patria da eroi. A noi è stato detto di tornare a casa e giocare la Carabao Cup. È una grande differenza che non possiamo cambiare, ma siamo qui e vogliamo vincere»