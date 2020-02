Klopp: «Salah alle Olimpiadi? Vedremo…» VIDEO

Klopp, le parole del tecnico del Liverpool sulla possbilità che Salah possa giocare le Olimpiadi e perdere quindi l’inizio della prossima stagione

Ancora nessuna decisione presa. Queste le parole di Jurgen Klopp in conferenza stampa in merito a quello che farà Salah per le prossime Olimpiadi.

«Non è stata presa alcuna decisione e quello che dovrò dire a Salah lo dirò a lui e non di certo qui. Da entrambe le parti non è stata presa alcune decisione, posso dire solo questo. Vorrei la squadra al completo per il ritiro ma questo non è possibile: ci sono gli Europei e la Copa America in Argentina. Le Olimpiadi sono un torneo stupendo, meno per me. Per ora nessuna decisione, bisognerà aspettare un po’».