Klopp su Van Dijk: «Lo riavremo quando sarà il momento» – VIDEO

Jurgen Klopp ha parlato in conferenza stampa dell’infortunio di Virgil Van Dijk. Queste le dichiarazioni del tecnico

Jurgen Klopp, tecnico del Liverpool, ha parlato in conferenza stampa dell’infortunio di Virgil Van Dijk. Le sue parole alla vigilia del match contro lo Sheffield United.

«Posso capire che le persone siano interessate in ciò. Quando vi sarà l’operazione vedremo, non credo che abbia senso ogni giorno dare una data. Non vogliamo sapere quanto a lungo starà fuori. Ci vorrà tempo prima che la situazione sia chiara, ogni persona è differente e non possiamo mettere dei limiti. Ognuno affronta la situazione in modo diverso»