Klose: «Mi hanno diagnosticato due trombosi alla gamba e ho dovuto fermarmi»

Miroslav Klose ha parlato a Kicker svelando di aver passato attimi di puro terrore: le parole dell’ex centravanti tedesco

«Quasi tre settimane fa ho avuto un forte dolore alla gamba che col passare del tempo peggiorava. Mi sono fatto visitare dai medici del Bayern, pensavo di avere un nervo schiacciato o qualcosa del genere. La diagnosi è stata un poì uno schock per me: due trombosi alla gamba Sono stato immediatamente sottoposto a farmaci e devo indossare tutto il giorno delle calze speciali. I medici mi hanno fatto capire che non posso scherzare con questa situazione. Continuare a fare il vice-allenatore non sarebbe la scelta giusta, nonostante il rapporto umano e professionale con Hansi Flick. Ho sempre scelto il sentiero più tortuoso».