Kluivert per la Roma: spuntano le inglesi, Monchi rilancia

La Roma continua il pressing su Justin Kluivert. Il giocatore dell’Ajax è un grande obiettivo: ecco il rilancio di Monchi

La Roma tenta il rilancio per Justin Kluivert. L’esterno d’attacco dell’Ajax, classe 1999, è uno degli obiettivi di mercato dei giallorossi. Il ds Monchi stravede per il giovane talento olandese protagonista di una buonissima stagione in Eredivisie e, secondo Il Corriere dello Sport, ha presentato una nuova offerta ai Lancieri per pareggiare le proposte del Tottenham e del Liverpool.

Le due inglesi hanno messo sul piatto 25 milioni di euro e la Roma si è spinta su quella cifra. I giallorossi hanno un piccolo vantaggio sulla concorrenza: il giocatore gradisce particolarmente l’Italia, vuole la Serie A e Mino Raiola può essere un alleato importante per i giallorossi. Ora sta all’Ajax decidere: il club olandese non ha ancora preso una decisione sul futuro dell’attaccante. Il giocatore, come detto, ha solo un anno di contratto e i Lancieri non vorrebbero cederlo ma trattenendolo rischierebbero di perderlo a parametro zero. La Roma attende.