Kolasinac rammaricato: «Atalanta, contro la Juve potevi vincere per questo motivo. Sulla mia squalifica...»

Le parole del difensore dell’Atalanta Kolasinac su quello che è stato il pareggio nerazzurro conquistato contro la Juve. Ecco le dichiarazioni

LE PAROLE – «Eravamo molto vicini a vincerla questa partita più che a perderla. Sono veramente orgoglioso del comportamento avuto dalla squadra ieri sera. Poi loro erano molto chiusi andando addirittura in vantaggio. E’ stata una situazione difficile, ma abbiamo trovato spazi per il pareggio ed eravamo vicini anche al vantaggio: siamo orgogliosi di quello che stiamo facendo. Retegui? Contento per lui dopo l’infortunio, ci ha dato una grande mano. Deluso di non esserci contro il Napoli, ma la squadra farà comunque bene».