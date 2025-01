Kolasinac chiaro: «Atalanta, ripartiamo da questa vittoria! Dobbiamo avere continuità tra campionato e coppe»

Le parole del difensore dell’Atalanta Kolasinac su quello che è stata la vittoria conquistata contro lo Sturm Graz. Ecco le dichiarazioni

LE PAROLE – «Sono felice. Quando si vince, specialmente in Champions League, segnando 5 gol, in casa, è qualcosa di davvero speciale. È una vittoria molto importante per noi, quindi non solo io, tutti siamo molto contenti. Sapevamo che lo Sturm Graz fosse una buona squadra perché sono primi nel campionato austriaco, ma penso che abbiamo fatto molto bene, pressando tanto. Nel primo tempo abbiamo avuto parecchie occasioni, poi nella ripresa abbiamo segnato al momento giusto e abbiamo chiuso la partita molto bene. Sì, ma prima c’è il Como questo weekend quindi questo è il nostro obiettivo, dopodiché ci concentreremo sul prossimo impegno di Champions».