Van Gaal: «Kompany al Bayern Monaco? Sono sorpreso, non ha esperienza»

Le parole di Louis Van Gaal sulla scelta del Bayern Monaco di affidare la panchina a Vincent Kompany nonostante la poca esperienza

Louis Van Gaal, intervistato da Sky Sport DE, ha parlato della decisione del Bayern Monaco di affidare la panchina a Vincent Kompany. Di seguito le sue parole.

«Sono rimasto molto sorpreso perché sui media sono apparsi molti nomi ma non il suo. Kompany è un allenatore nuovo e non ha molta esperienza. Hanno sondato la disponibilità di molti allenatori che non sono venuti. Penso che le cose non vadano così bene per il Bayern».