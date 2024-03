Koopmeiners alla Juve? È la Premier a far gola all'Atalanta

Koopmeiners vicino alla Juve? I club di Premier League fanno gola all’Atalanta anche per un vantaggio economico. Ecco quale

Koopmeiners e quella teoria del “pagare moneta, vedere cammello” che l’Atalanta fa enormemente tesoro. Juve vicina? Solo un giro in testa non fa una vittoria, soprattutto quando c’è una grande concorrenza dietro.

Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione nelle ultime ore, nonostante i bianconeri puntino tutto sulla volontà del giocatore, dall’altra è la Premier League a far gola sia al giocatore che, soprattutto, all’Atalanta.

I club inglesi (Liverpool e non solo) sono più intenti a spendere quei 70 milioni che la Dea richiede sul mercato per Koopmeiners: una situazione che la Juve ad oggi non può permettersi, e le contropartite fino ad ora proposte non tendono a soddisfare i nerazzurri. Una situazione in piena evoluzione