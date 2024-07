Kotarski Genoa, la pista rimane attiva, ma il Paok spara alto

Il Genoa cerca un nuovo portiere: interesse per il croato Domink Kotarski del Paok Salonicco, ma i greci non fanno sconti

Il Genoa è alla ricerca di un portiere per sostituire Martinez, fresco di trasferimento all’Inter e, come riportato da la Gazzetta dello Sport, i rossoblù hanno due nomi in mente: Roman del Maiorca e Kotarski del Paok Salonicco. Ecco cosa dice la Rosea sul portiere croato.

PAROLE – «La pista-Roman non è l’unica su cui lavora il Genoa, che vuole chiudere per il portiere entro fine settimana. In corsa resta Dominik Kotarski, ma il Paok Salonicco ha chiesto il doppio (10 milioni) dell’offerta rossoblù».

