Kouamé al Napoli: è fatta! Il Genoa punta Rog

Il Napoli piazza il suo primo colpo per la nuova stagione: è fatta per l’arrivo di Kouamé dal Genoa. I rossoblù su Rog

Il Napoli ha in mano Christian Kouamé! L’attaccante classe ’97 del Genoa ha convinto i partenopei dopo 20 presenze stagionali con la maglia dei rossoblù. Tre i gol realizzati dall’attaccante ex Cittadella ma soprattutto tante buone giocate e un futuro più che roseo. Il Napoli ha deciso di anticipare la concorrenza e ha messo sul piatto 25 milioni di euro, bonus compresi. L’accordo tra le due società è stato praticamente raggiunto, come confermato da Perinetti a Radio Marte: «Sono affari in pista, ma dobbiamo vederci, parlare, confermare, anche perchè in queste trattative i dettagli sono molto importanti. C’è un’intesa che può essere considerata abbastanza vincolante, ma faremo ulteriori incontri per definire tutto e in settimana potremmo definire tutto».

Ancora Perinetti: «L’incontro tra Preziosi e De Laurentiis è stato positivo e già è una base importante: l’affare l’hanno improntato ai massimi livelli». Il Napoli sta per ingaggiare Kouamé (il giocatore arriverà a giugno, resterà in rossoblù fino al termine della stagione) e il Genoa punta Marko Rog. Il centrocampista croato non ha trovato molto spazio in azzurro e potrebbe partire. Il giocatore piace al Genoa, come confermato da Perinetti, ma l’affare è slegato da Kouamé. Il Genoa, che ha chiuso l’intesa con la Juventus per l’acquisto di Stefano Sturaro (prestito con riscatto a 8-10 milioni), bussa alle porte del Napoli per Rog: sul giocatore tanti club italiani e stranieri, non sarà semplice chiudere l’affare ma i rossoblù ci proveranno.