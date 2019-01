Kouamé, spunta la Juventus: è duello serrato con il Napoli

La Juventus si inserisce a sorpresa nella corsa per Kouamé: i bianconeri ne hanno parlato col Genoa e tentano lo scippo al Napoli.

Si accende la contesa per l’attaccante del Genoa Christian Kouamé. Le attenzioni per la punta classe 1997 si stanno moltiplicando e ora, secondo “Tuttosport”, ci prova anche la Juventus. I bianconeri ne avrebbero discusso con i liguri in occasione del summit per il difensore rossoblù Romero e tentano lo scippo ai rivali del Napoli. I partenopei si erano mossi per primi per l’ex punta del Cittadella ma rischiano di vedersi beffati dalla Vecchia Signora.

