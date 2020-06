Koulibaly: «Gattuso ci ha dato fiducia e autostima. Siamo contenti della finale»

Koulibaly ha parlato ai microfoni di Rai Sport dopo il pareggio contro l’Inter che ha qualificato il Napoli alla finale di Coppa Italia

MATCH – «Sapevamo che oggi sarebbe stato difficile, l’Inter ci ha messo in difficoltà ma abbiamo risposto bene, facendo un gol e rimanendo solidi in difesa. Siamo contenti».

GATTUSO – «Ci ha dato fiducia e autostima. Tatticamente ha dato un po’ di più e ci ha insegnato a soffrire e rimanere uniti, manca ancora un po’ di lavoro ma siamo sulla strada giusta. Siamo pronti per la sfida alla Juve».

NAPOLI – «Stanno tornando le cose che facevamo prima, siamo consapevoli che possiamo fare ancora meglio. Tutti i giocatori sono dentro al progetto e si sentono importanti. Vogliamo regalare qualcosa di importante ai tifosi, vedremo».

GOL ALLA JUVE – «Ho fatto un grande gol a loro, sì, ma ne ho fatto poi anche un altro contro di noi. Al passato non ci pensiamo, pensiamo al presente. Non giocavo da sei mesi, sono felice di aver aiutato i miei amici che in questo periodo mi hanno dato molto, proprio come i tifosi».