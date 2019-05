Koulibaly, altra stagione monstre: De Laurentiis non ascolterà offerte

Con il cartellino giallo rimediato contro l’Inter, Kalidou Koulibaly ha chiuso la stagione con il Napoli: De Laurentiis lo ha blindato

Il Napoli ha salutato il pubblico del San Paolo come meglio non poteva. Pioggia di gol contro l’Inter, prestazione maiuscola di tutti gli uomini scesi in campo e standing ovation a fine partita da parte di tutto il pubblico azzurro.

Un’altra stagione strabiliante l’ha vissuta Kalidou Koulibaly. Il senegalese ha rimediato un giallo, era diffidato e ha chiuso la sua stagione con 90 minuti d’anticipo. Favoloso il salvataggio di testa sulla linea sul tiro a botta sicura di Lautaro Martinez, chirurgico, come sempre, nelle chiusure difensive. Lui è il vero tesoro di Napoli, il talento che sta stuzzicando le voglie di alcuni club europei, tra cui Manchester United e Real Madrid, di-sposti ad investire una cifra superiore ai 100 milioni di euro pur di assicurarsene le presta- zioni. Ma Aurelio De Laurentiis non vuole trattare con nessuno, non è interessato ad alcuna discussione che possa riguardare la cessione del suo difensore centrale.