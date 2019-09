Kovac, allenatore del Bayern Monaco, esalta le qualità di Harry Kane del Tottenham e del suo attaccante, Lewandowski

Alla vigilia di Tottenham-Bayern Monaco, Kovac ha sottolineato in conferenza stampa le doti di Kane e Lewandowski, definiti i migliori numeri nove al mondo. Ecco le parole del tecnico.

«Quanto ha mostrato Kane in Premier è sensazionale. Non c’è nulla che non possa riuscire a fare, e penso che con Lewandowski si contenda il primato di miglior centravanti al mondo».