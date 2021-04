Kovac: «Monaco posto ideale. Al Bayern il contrario»

Niko Kovac, allenatore del Monaco, ha parlato della sua esperienza in Ligue 1 e sulla panchina del Bayern

MONACO – «La pianificazione del lavoro per la costruzione della squadra al Monaco è figlia di un rapporto molto stretto fra me e la dirigenza. Parliamo di tutto, parliamo insieme con gli agenti e i giocatori. Penso che sia qualcosa di cui ogni club avrebbe bisogno ed è per questo che ho scelto questa società. Al Bayern, invece, sappiamo tutti come funziona. È esattamente il contrario. Quello che vivo ora al Monaco è la stessa che ho affrontato a Francoforte ed è esattamente ciò che serve ad una tecnico per lavorare al meglio».

CRITICHE A FLICK – «È una situazione che non ha senso. Dopo tutto quello che ha vinto non capisco come si possa discutere un tecnico come lui».