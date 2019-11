Kovac: «Che tristezza, ne abbiamo prese cinque…» – VIDEO

Kovac, l’amara analisi del tecnico del Bayern Monaco dopo la sconfitta per 5-1 subita per mano dell’Eintracht

Una brutta e pesante sconfitta per il Bayern Monaco sconfitto con un netto 5-1 dall’Eintracht Francoforte. Il tecnico Kovac ne ha parlato in conferenza stampa.

«Salirò sul pullman molto triste, abbiamo perso 5-1. Non riesco a ricordare una sconfitta così pesante in carriera. L’anno scorso abbiamo vissuto un periodo simile, poi abbiamo fatto il double. Non ho mollato lo scorso anno, non vedo perchè dovrei farlo ora. So che sarà difficile ma nella vita non esistono cose semplici. Dobbiamo superare queste difficoltà».