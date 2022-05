Krunic: «Do il massimo, non importa se gioco 30 o 95 minuti». Le parole del centrocampista del Milan

Rade Krunic ha parlato a Milan TV dopo Milan-Atalanta.

«Per la squadra io faccio tutto, qualsiasi cosa c’è bisogno. Giocare un minuto, 30 o 95 minuti non importa, a me importa solo dare il massimo. A volte sbaglio, sicuramente ci sono calciatori più bravi di me ma tutti ci impegniamo tantissimo e i tifosi devono essere orgogliosi. Sicuramente penso di avere caratteristiche importanti, mi manca un pò di fiducia, qualche gol e qualche assist. Poi dipende dalla partita, oggi ho fatto la mezzala ed è il mio ruolo preferito perchè posso fare inserimenti senza palla. Poi ho giocato ovunque, noi quando prepariamo le partite io sono sempre concentrato e faccio quello che serve».