Kubo, niente Arabia Saudita: il giapponese rifiuta l’offerta dell’Al Nassr

Kubo, giocatore offensivo della Real Sociedad, ha deciso di rifiutare un’offerta importante dall’Arabia Saudita per restare in Spagna.

Secondo quanto riportato da ‘Estadio Deportivo’, il giapponese avrebbe detto di no all’Al Nassr in questa sessione di calciomercato. Non è stata specificata l’offerta ricevuta ma per l’esterno al momento non c’è nessuna possibilità di trasferimento.