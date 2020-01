Kurtic si presenta: «Tante offerte ma volevo venire solo al Parma»

Conferenza stampa di presentazione per Jasmin Kurtic che da pochi giorni è diventato un nuovo giocatore del Parma

Jasmin Kurtic ha parlato nella conferenza stampa di presentazione come nuovo giocatore del Parma. Queste le parole del centrocampista riportate da Tuttomercatoweb.

PARMA – «Ci si aspetta sempre tanto da ogni giocatore, perché bisogna dare il massimo. Non posso dire di fare 30 gol, ma darò il meglio per il Parma, per la società e i tifosi. Lavorare per la squadra ti fa raggiungere gli obiettivi personali».

TRATTATIVA – «Quando ho comunicato al direttore della SPAL che volevo andare via, non mi hanno creato problemi e ci siamo sentiti subito con il direttore Faggiano ed è andata bene».

OFFERTE – «C’erano tante squadre ma alla fine il Parma è stato il più concreto e io ho sempre pensato al Parma. Quando mi hanno detto che mi volevano il Parma era il mio obiettivo per cui meno male che si è conclusa così, sono contento e orgoglioso di essere qui».

SPAL – «Perchè via? C’erano tante cose in mezzo che non vorrei dire. Le persone sanno di cosa si tratta. E’ stata una mia scelta ma sarò sempre grato alla SPAL che mi ha dato tanto e io ho dato il massimo per quella maglia»