La confessione di Jackson Martinez: «Ero circondato da alcol e sigarette...»

L’ex attaccante Jackson Martinez ha rivelato alcuni retroscena sul suo passato fatto di lussuria ed eccessi

Jackson Martinez, ex attaccante stella della Colombia, in una intervista a Canal 1 ha rivelato alcuni retroscena sul suo passato.

ALCOL E SIGARETTE – «Vivevo una vita fatta di lussuria e di peccato, mi divertivo peccando perché la vedevo come una cosa normale, come del resto fa tutto il mondo. Non vedrai Dio come il tuo tutto se non quando non sarà l’unica cosa che ti resta. Ed ecco perché ho preso la decisione di concentrarmi su di lui. Nel mio caso è stato quando ho cominciato a capire che alcuni degli amici con cui andavo alle feste volevano altro. Mi circondavano di alcol, di sigarette e di tante altre cose».