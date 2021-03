La confessione di Keylor Navas: «Al Real avrei potuto vincere più di Casillas»

Keylor Navas è tornato a parlare delle sua avventura al Real Madrid

Keylor Navas, portiere del PSG, ai microfoni dei canali ufficiali del club parigino è tornato a parlare della sua esperienza con la maglia del Real Madrid.

«Quando sono arrivato a Madrid non ho cercato di dimostrare di essere un portiere migliore di Iker e che avrei potuto ottenere più successi di lui. Ho solo cercato di sfruttare l’opportunità che mi hanno dato e ho lavorato sodo, con umiltà. Ma all’inizio, quando sono arrivato al Real Madrid, una parte della società non credeva in me. In ogni caso, adesso, a Parigi ho provato a fare del mio meglio per conquistare più trofei possibili con i miei compagni di squadra e penso di aver dimostrato qualcosa. In Spagna, rimango di questa idea: una parte del club non era con me, non aveva la giusta fiducia anche se ringrazierò sempre i tifosi blancos per tutto l’affetto. Al PSG comunque sto molto bene e ho sentito fin da subito la fiducia di tutti».