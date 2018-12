Prima di Fiorentina-Juve la Fiesole ha ricordato Riccardo Magherini, ex tifoso viola morto nel 2014 in circostanze sospette

La Fiesole, cuore pulsante del tifo viola, non dimentica Riccardo Magherini. Prima del fischio d’inizio tra Fiorentina-Juve la curva ha voluto omaggiare lo storico tifoso scomparso

il 3 marzo 2014 durante un fermo dei carabinieri, per arresto cardiocircolatorio dopo essere stato ammanettato e tenuto in posizione prona dai militari. Vicenda giudiziaria poco chiara che ha visto, alla fine, l’assoluzione da parte della Cassazione dei militari coinvolti nel fermo che ha portato alla morte di Magherini. Bell’omaggio della curva della Fiorentina.