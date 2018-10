Il responsabile dell’area sportiva bianconera, Fabio Paratici, segue da vicino la crescita del centrocampista francese

La Juve è sempre molto attenta sul calciomercato dei giovani come dimostrano i continui viaggi di Fabio Paratici e il suo entourage per visionare i talenti emergenti nel mondo. Paratici l’ultimo blitz l’ha fatto registrare in terra transalpina in occasione di Paris Saint-Germain-Lione, sfida vinta dai padroni di casa con un netto 5-0. Qui, visionando qua e là, il dirigente bianconero ha avuto modo di valutare da vicino i progressi di Tanguy Ndombele: classe ’96, centrocampista dotato di grande fisicità, viaggia verso il definitivo salto di qualità. Seguito pure dalle due squadre di Manchester, il nuovo gioiello dell’OL potrebbe acquisire una valutazione mastodontica. 80 milioni. Ebbene sì. Questa la valutazione da parte della dirigenza francese che rende la strada in salita per la Juve. Forse eccessivo parlare di interessamento vero e proprio di certo Paratici monitora la situazione, sperando di ottenere un’apertura da parte del Lione.