La Lazio apre le porte a Salah e compagni: i Reds si alleneranno a Formello

Il Liverpool si allenerà nel centro sportivo biancoceleste di Formello per la semifinale di ritorno della Champions League

Aria di derby capitolino anche in Champions League. Secondo il vecchissimo detto: “Il nemico del mio nemico è mio amico”, il presidente Lotito ha deciso di aprire i cancelli del centro sportivo biancoceleste di Formello al Liverpool che mercoledì sera saranno impegnati a conquistare l’accesso alla finale di Champions League contro la Roma.

Non è la prima volta che Lazio e Roma decidono di far allenare i rispettivi avversari dei “cugini” nel proprio centro sportivo. Il club giallorosso ospitò i bianconeri nel 2013 in occasione della finale di Supercoppa Italiana contro la Lazio mentre i biancocelesti accolse il Manchester City per una partita di Champions contro la Roma.