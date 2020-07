La Liga in TV oggi, il programma del 4 luglio: il Valencia cerca punti per poter risalire la classifica e cancellare la crisi

Il Valencia torna in campo, serve però una vittoria contro il Granada per poter allontanare definitivamente la crisi. Anche il Betis deve assolutamente trovare i tre punti, anche se non sarà semplice vincere in casa del Celta. Alle 19.30 in campo anche il Valladolid nel match con l’Alaves.

Il programma completo del 4 luglio: