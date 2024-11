La Liga, i risultati della 15ª giornata: ancora un ko del Barcellona in casa e ora il Real si avvicina

La Liga, i risultati della 15ª giornata: ancora una sconfitta del Barcellona in casa contro il Las Palmas e ora il Real Madrid si avvicina

Il Barcellona cade in casa contro il Las Palmas nella sorpresa della 15ª giornata de La Liga: non basta il gol di capitan Raphinha a evitare il ko contro i canari, che vincono con i gol di Sandro Ramirez e Fabio Silva. Adesso la classifica si accorcia in vetta: il Real ha due partite in meno e solo 4 punti di ritardo sui blaugrana. Intanto in campo nel posticipo del sabato l’Atletico Madrid in campo contro il Valladolid, dove sta vincendo con i gol di Lenglet, Alvarez e De Paul.

Barcellona-Las Palmas 1-2 (49′ Sandro Ramirez [LP], 61′ Raphinha, 67′ Fabio Silva [LP])

Alaves-Leganes 1-1 (67′ Oscar Arnaiz, 87′ Robles [A])

Espanyol-Celta Vigo 3-1 (40′ Cardona, 53′ Cabrera, 83′ Aspas rig. [CV], 87′ Cheddira)

Valladolid-Atletico Madrid ore 21.00