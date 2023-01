La media goal (straordinaria) di Pasalic contro lo Spezia. Ecco i numeri

Ieri pomeriggio Super Mario Pasalic è stato decisivo per l’Atalanta, ma statisticamente lo Spezia porta bene al trequartista

Lo zampino da uomo del destino non gli manca mai a Super Mario Pasalic, soprattutto nei momenti più delicati del match. Nel finale ha portato l’Atalanta sul 2-2 contro lo Spezia: una squadra che statisticamente porta bene al numero 88 nerazzurro.

Da quando i liguri sono in Serie A (2020-2021), Pasalic non si è risparmiato in termini realizzativi, siglando la bellezza di 6 goal in 5 match disputati: di cui due doppiette casalinghe nel 2021 e la rete nel finale segnata ieri al Picco.