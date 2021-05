Il trequartista dell’Everton James Rodriguez ha annunciato che non giocherà ancora a lungo

James Rodriguez, trequartista dell’Everton e capitano della Colombia, in una intervista al sito ufficiale della Lega colombiana ha rivelato che non giocherà ancora a lungo a calcio.

«Non posso dirvi quando e dove mi ritirerò, ma penso che sia rimasto poco tempo nel calcio per me, non vorrei giocare quando sarò troppo vecchio. Voglio godermi al massimo questi ultimi anni e aiutare i giovani».