La Roma parla inglese: tantissima Premier nella rosa di Fonseca

Roma di stampo inglese. Con l’ultimo arrivo di Mkhitaryan sono dieci i giocatori che hanno assaggiato le difficoltà della Premier League

Roma a lezione di inglese. Quest’anno come non mai i giallorossi hanno tantissimi giocatori, dieci per essere corretti, che vengono dalla Premier League o che vi hanno militato nel passato. Dzeko, Kolarov, Santon e Fazio i quattro già presenti in rossa con un trascorso oltremanica.

A loro, scrive La Gazzetta dello Sport, si aggiunto i nuovi Smalling, Zappacosta, Mkhitaryan, provenienti direttamente da club di Premier. Kalinic, Pau Lopez, Veretout gli tre profili che hanno assaggiato il campionato più bello del mondo.