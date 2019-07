La Roma ristruttura i debiti ed emette un bond: i dettagli

Sul mercato prestito fino a 275 milioni per fare cassa e chiudere i debiti con Goldman Sachs. Ecco le mosse della Roma

Come riporta Marco Bellinazzo sulle pagine del Sole 24 Ore, la Roma ha deciso di ristrutturare i propri debiti e produrre un bond da 275 milioni di euro. Dopo la riunione a Londra ieri sera è arrivato il comunicato del club che annuncia l’emissione di un bond da 275 milioni.

Il 12 febbraio 2015 la Roma aveva sottoscritto un contratto di finanziamento con Goldman Sachs per 175 milioni di euro. Questo contratto è stato poi rifinanziato il 22 giugno 2017 con una proroga della scadenza del rimborso dal giugno 2020 al 2022 e un incremento dell’importo a 230 milioni con un tasso di interesse medio del 5%. La stessa mossa finanziaria della Roma è stata posta in essere dall’Inter, sempre per estinguere anticipatamente un debito con Goldman Sachs e ottenendo dal mercato un tasso più basso.