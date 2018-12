La Sampdoria torna a vincere, Giampaolo: «Decisivi i tre davanti»

Torna il sorriso in casa Sampdoria, Giampaolo applaude: «La squadra dopo il gol del Bologna ha giocato con serenità e non si è disunita».

Al Ferraris sono arrivati 3 punti pesanti per la classifica della Sampdoria, che ha superato 4-1 il Bologna e si è lasciata alle spalle un momento difficile. Intervenuto ai microfoni di “DAZN” il tecnico blucerchiato Marco Giampaolo ha sottolineato la prestazione importante fornita dai suoi giocatori: «Dopo il gol del Bologna, – ha affermato – la squadra ha giocato con serenità e non si è disunita. Era una partita delicata per entrambe le formazioni, ma la Samp c’è stata, come domenica scorsa. I tre davanti erano in palla e hanno fatto la differenza».

«Dopo siamo stati abbastanza ordinati, – ha proseguito Giampaolo – era la classica partita che bisognava vincere». Ora la Sampdoria si è portata a 19 punti in classifica e può pensare a lottare per l’Europa League. «C’è bagarre, – ha ammesso Giampaolo a “Radio Rai” – ci sono risultati sorprendenti e le partite non sono mai scontate. Il campionato è equilibrato e combattuto, a parte la Juventus che fa corsa a sé».

