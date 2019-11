La Serie B pensa al Var per la prossima stagione: i dettagli

Un’Assemblea ordinaria della Lega Serie B avrà luogo la prossima settimana per discutere dell’introduzione del Var

Il Var potrebbe approdare anche in Serie B a partire dalla prossima stagione. Ne discuteranno i presidenti dei club di B in un’Assemblea ordinaria della Lega che avrà luogo lunedì 18 e martedì 19. Da valutare i costi di realizzazione e di gestione della tecnologia, come riportato da Repubblica.

Oltre alla questione Var, all’ordine del giorno ci saranno questioni economico-finanziarie, come il budget per la prossima stagione, e operazioni di marketing del brand “Serie B”.