L’allarme di Espirto Santo: «Se la Premier League si ferma sarà una lotta per sopravvivere»

Nuno Espirito Santo, tecnico del Wolverhampton, ha parlato della possibilità che la Premier League si fermi a causa dell’aumento dei contagi da Coronavirus. Questo l’allarme lanciato ai microfoni di Goal.

«Il virus era qualcosa che non avevamo mai sperimentato, quindi c’erano molti dubbi. Quando il calcio in Inghilterra è ripartito dopo il primo stop abbiamo fatto un grande sforzo tutti. Protocolli, riunioni, decisioni. Ci avevano detto che con 14 giocatori potevamo continuare a disputare le gare. Ma adesso pare che inizino a pensare ad un nuovo stop. Non so con certezza cosa sia meglio fare, ma penso, e temo, che la decisione sia quella di fermare il calcio. Questa è la mia più grande paura. Il programma (il calendario di impegni ndr) impazzirà. Sarà impossibile anche finire il campionato. Quello che sento è che se ci fermiamo, tutto cambierà. Probabilmente arriverà la Super League e altre competizioni che proveranno ad aiutare i club a stare in piedi. Sarà una lotta alla sopravvivenza. La mia opinione si basa sull’economia dei club. Ci sarà bisogno di vedere emergere altre competizioni perché l’industria ha bisogno di trovare modi per sopravvivere e andare avanti. Forse i grandi club possono resistere ma gli altri?»