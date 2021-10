Laporta: «Totale fiducia in Sergi. Koeman? Ha capito la decisione»

Il presidente del Barcellona Laporta ha parlato du Koeman durante la conferenza di presentazione di Sergi

Durante la presentazione ufficiale di Sergi, il presidente del Barcellona Laporta ha parlato anche di Koeman. Ecco le sue paroel.

LAPORTA – «Mi piacerebbe ringraziare Ronald Koeman, che lascia il Barcellona con una Copa del Rey in bacheca. Il fatto che non sia restato qui per più tempo è legato ai risultati, la situazione ormai era insostenibile e abbiamo capito che dovevamo agire. Sergi prenderà il timone della prima squadra, apprezziamo molto il suo lavoro e si merita tutta la nostra fiducia».

SERGI – «Oggi abbiamo entusiasmo e fiducia. Abbiamo fatto un cambiamento importante, ma la nostra filosofia è chiara e vogliamo ripartire da quel tipo di calcio che ci ha dato i risultati più grandi. Sergi conosce questa rosa nei dettagli e potrà lavorare senza problemi. È un tecnico della casa, che sa come si gioca al Barcellona. Il Barça è vivo, sia per quanto riguarda LaLiga sia in Champions. Abbiamo totale fiducia in Sergi».

XAVI – «Non dirò quali opzioni abbiamo per la panchina, non sarebbe professionale e non voglio mettere niente a rischio. Stiamo lavorando per mettere sotto contratto un allenatore».

KOEMAN – «La relazione con Koeman è ok, il mister ha detto che capiva la nostra decisione e che gli esoneri fanno parte del calcio. La trattativa per risolvere il suo contratto sta andando bene perché noi rispetteremo l’accordo preso»