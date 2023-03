Laporta elogia Bojan: «Tu fai parte della storia del Barcellona»

Joan Laporta, presidente del Barcellona, ha parlato in conferenza stampa dell’addio al calcio giocato di Bojan Krkic

PAROLE – «È stata una conferenza emozionante e molto interessante. Bojan, tu rappresenti tutti i valori del club, quella squadra che ha segnato la storia. Tu fai parte della storia del Barça; sei stato un giocatore speciale, hai vinto tanti titoli ma verrai ricordato anche per essere stato quel ragazzo che ha battuto tutti i record nelle categorie inferiori. Ti ringrazio per aver nominato Rijkaard. Hai vissuto tante esperienze e hai esordito a 17 anni. Sei stato un attaccante unico e un lottatore. Da presidente, ti dico che il Barça è la tua casa e continuerà ad esserlo. Ti abbiamo dato il tuo primo contratto da professionista. Grazie Bojan per tutto quello che ci hai dato e a presto: sarà un onore per noi collaborare con te in questa nuova era».