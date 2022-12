L’arbitro Marciniak risponde alle critiche: «I francesi stanno cercando scuse»

L’arbitro polacco Marciniak, che ha diretto la finale di Coppa del Mondo, ha risposto alle accuse dei giocatori e tifosi francesi

Szymon Marciniak, arbitro polacco che ha diretto la finale di Coppa del Mondo, ha parlato in una conferenza stampa in patria.

PAROLE – «Terzo gol di Messi? Perché sia punibile, questa situazione deve condizionare il gioco. Non è questo il caso, i giocatori entrati in campo non impattano in alcun modo. I francesi stanno cercando scuse. Tra l’altro, non si è parlato del 3-3 di Mbappé, con sette giocatori della panchina francese che sono entrati in campo».