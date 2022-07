Laurientié Torino, Féry: «Ci sono altri club interessati»

Féry, presidente del Lorient, ha parlato del possibile passaggio di Laurientié al Torino: ecco il suo messaggio

La sua risposta Instagram a un tifoso della società granata.

LE PAROLE – «Hai ragione, Armand Laurentié è un grande giocatore. Grazie per i tuoi messaggi (non sono sicuro che questo sia il modo giusto per ottenere un trasferimento). Forse sarebbe più opportuno se dicessi ai proprietari del tuo club di fare ciò che serve, perché anche gli altri club sono interessati a lui».