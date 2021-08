Lautaro, parla l’agente: «Felice all’Inter, vuole restare»

Alejandro Camaño, agente di Lautaro Martinez, ha confermato che l’argentino non intende andarsene dall’Inter

Alejandro Camaño, agente di Lautaro Martinez, ha confermato al giornalista César Luis Merlo che l’argentino non intende andarsene via dall’Inter, nonostante le voci di mercato che stanno circolando in questi giorni.

«Lautaro è felice in Italia e all’Inter. La sua decisione è di restare», le parole del procuratore che spazzano via le voci di un possibile approdo del Toro al Tottenham.

🚨🚨"Lautaro es feliz en Inter y en Italia. Su decisión es quedarse", según me confirma Alejandro Caamaño, agente del "Toro".

*️⃣Como adelantó @FabrizioRomano, había una oferta de 70 millones de euros del Tottenham. pic.twitter.com/l0ua5qRusT — César Luis Merlo (@CLMerlo) August 8, 2021

