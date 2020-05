Lautaro, il Barcellona vuole chiudere l’affare in settimana: la posizione dell’Inter

La trattativa tra Barcellona e Inter per Lautaro Martinez è in equilibrio: ecco la posizione che terrà il club nerazzurro

Il Barcellona continua a lavorare sotto traccia per portare Lautaro Martinez in Catalogna. Come riporta La Gazzetta dello Sport, la trattativa vive in una sorta di equilibrio con il punto interrogativo circa la posizione del giocatore. Lautaro ha per le mani un contratto da 10 milioni di euro a stagione: questa è l’offerta del Barça, parametri di ingaggio non sostenibili per l’Inter. L’attaccante non si è mai esposto fin qui, anzi ha tenuto un atteggiamento rassicurante nei confronti dell’Inter, anche via social. Ma ora la partita cambia segno. E la spinta del Toro, in una direzione o nell’altra, può spostare l’ago della bilancia.

La Rosea assicura che il Barcellona voglia definire l’affare entro questa settimana. L’Inter ha già rifiutato l’offerta da 80 mln, puntando ad almeno 90 mln cash oltre a due contropartite, come Semedo ed Emerson Royal. Vidal? Non rientrerà in questo affare ma sarà trattato singolarmente. Comunque se il Toro lasciasse Milano è scontato che i nerazzurri si fionderebbero su Timo Werner, sempre nel mirino del Liverpool sebbene i Reds non abbiano ancora affondato il colpo decisivo.