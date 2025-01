Lautaro Martinez si rammarica: «Gli episodi cambiano la partita, non siamo stati bravi a gestire quei momenti e abbiamo perso»

Lautaro Martinez, attaccante e capitano dell’Inter, ha parlato dopo la sconfitta in finale di Supercoppa Italiana contro il Milan



Il capitano dei nerazzurri Lautaro Martinez è intervenuto ai microfoni di Mediaset nel post gara di Inter Milan, finale di Supercoppa Italiana vinta dai rossoneri. Le dichiarazioni:

COSA RESTA DI QUESTA SERATA? – «Resta il positivo del primo tempo dove qualcosina abbiamo fatto. Nel secondo tempo siamo usciti nella maniera corretta, dopo il 2 a 0 l’Inter ha smesso di giocare e di continuare con quella intensità che avevamo avuto fino a quel momento. In queste gare queste cose le paghi. Ha fatto la differenza la fame? Non lo so, in una finale c’è sempre la fame. Noi stiamo continuando a giocare, abbiamo perso qualche occasione da gol come quelle di Frattesi, Dumfries, quella di Mkhitaryan e la mia… Le opportunità per fare gol le abbiamo avute. Gli episodi cambiano la partita, non siamo stati bravi a gestire quei momenti e abbiamo perso. Il Milan non ha smesso di crederci, merito loro».

COME SPIEGO QUESTA RIMONTA SUBITA? – «E’ difficile, la prima cosa che mi viene in mente è l’attenzione. Sapevamo che la ripartenza era la loro arma più forte, non siamo stati bravi anche con le marcature ma anche davanti, abbiamo avuto le occasioni per chiudere la partita e non l’abbiamo fatto».