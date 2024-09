Inter, se NON SI SBLOCCA Lautaro Martinez… L’argentino ancora a 0 GOL

Ancora zero gol per Lautaro Martinez in questa stagione: anche ieri contro il Milan ha tirato poco e con poca pericolosità (ma fa assist)

Rimandato ancora l’appuntamento con il gol di Lautaro Martinez con l’Inter. Il capitano nerazzurro anche ieri contro il Milan rimanda l’appuntamento con la prima rete stagione e per i nerazzurri comincia ad essere un piccolo caso. La scorsa stagione alla quinta giornata Lautaro aveva realizzato già 5 reti – doppietta a Monza e Fiorentina e un gol a Cagliari – e 2 assist, nel derby con i rossoneri.

In questa stagione invece è innegabile che l’argentino sia partito a rilento. Contro il Genoa un tiro in porta (xG 0.32), nella partita con l’Atalanta un solo tiro fuori e poco pericoloso (xG 0.09). Nella trasferta di Monza calcia due volti fuori dallo specchio e anche in questo caso la pericolosità è minima (xG 0.19). In Champions leage le cose non migliorano: nei 25′ giocati con il City un tiro in porta facile preda di Ederson (xG 0.03). Ieri nel derby un tiro in porta, uno fuori e uno bloccato (xG 0.17), ma si salva mettendo il primo assist e contribuendo al primo gol stagionale.

LEGGI ALTRE NOTIZIE SU INTERNEWS24.COM