Lavori Gewiss Stadium, ora tocca al parcheggio in casa Atalanta

L’Atalanta continua i lavori a pieno regime per quanto riguarda la Curva Sud Morosini del Gewiss Stadium di Bergamo

Se ieri non si è potuto parlare di campo per i fatti riguardanti Barone prima di Atalanta Fiorentina, dall’altra invece c’è tanta curiosità intorno ai lavori che si stanno facendo in Curva Morosini.

La copertura si sta completando a pieno regime dove dall’alto il risultato è assai straordinario. Ora toccherà al maxiparcheggio della Morosini: settore che aveva subito un piccolo rallentamento lasciando spazio alla costruzione della struttura (senza condizionare il cronoprogramma dell’Atalanta).