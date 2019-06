Valentino Lazaro è un obiettivo dell’Inter di Conte. Scopriamo le caratteristiche dell’attuale giocatore dell’Herta

Per rinforzare la squadra di Conte, uno dei nomi in orbita Inter è Valentino Lazaro, talento dell’Herta Berlino. Il giocatore austriaco risponde bene alle esigenze dell’allenatore, che apprezza gli esterni in grado di coprire ampie porzioni di campo.

Lazaro è un laterale estremamente flessibile con grandi doti in rifinitura: gioca come terzino, quinto e anche esterno alto. Nell’ultima stagione in Germania, è stato il primo assistman della squadra (6) e il primo giocatore per passaggi chiave ogni 90′ (1.7). Possiede velocità e grandi doti atletiche sul lungo, può fare bene nel 352 di Conte.