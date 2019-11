Lazio, Acerbi: «Celtic? Per noi sarà una finale, dobbiamo vincere»

Acerbi, difensore della Lazio, suona la carica in vista della sfida di domani sera contro il Celtic in Europa League

Acerbi, interpellato da Sky Sport, ha sottolineato l’importanza della sfida tra Lazio e Celtic in Europa League. Ecco le parole del centrale.

«È una gara decisiva, una finale per noi. Noi vogliamo andare avanti in Europa League come in tutte le altre competizioni. Il Celtic ha grandi giocatori e tanta costanza e per questo dovremo scendere in campo con la mentalità di puntare a fare il risultato e vincere».