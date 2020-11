Lazio, Acerbi: «Superiori allo Zenit. Non c’era niente da fare»

La Lazio vince in modo spettacolare sul campo dell’Olimpico in Champions League contro lo Zenit: le parole di Francesco Acerbi

Le parole di Francesco Acerbi dopo la vittoria della Lazio sullo Zenit. Ecco il commento del difensore sul 3-1 di questa notte di Champions League, sulle frequenze di Lazio Style Radio.

«Se non ti diverti, giocare a pallone non è possibile. Abbiamo testa libera e manteniamo piedi per terra. Loro dovevano vincere per forza. È una squadra di esperienza e testa di serie. Il primo errore lo paghi, ma oggi siamo stati superiori e non c’era niente da fare».